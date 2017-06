Gatekamper under demonstrasjoner i Marokko

Ungdommene kastet stein mot politiet etter at styrkene hadde forsøkt å jage bort demonstranter i byen Imzouren. Politiet svarte med tåregass, ifølge en AFP-reporter på stedet.

Sammenstøtene var over tidlig lørdag morgen etter at politiet hadde utplassert 50 kjøretøy i området. Det har ikke kommet meldinger om skadde.

Også forrige lørdag ble det meldt om gatekamper i byen, som ligger 15 kilometer fra Al-Hoceima, der det i flere måneder har vært sosial uro og protester mot myndighetene.

Uroen brøt ut i oktober etter at en fiskeselger mistet livet idet han hoppet inn en søppelbil for å redde sverdfisk han hadde fanget, og som myndighetene beslagla fordi den var fanget utenom fangstsesongen.

Raseriet over dødsfallet har ført til etableringen av en stor grasrotbevegelse i den nordlige Rif-regionen, der mange unge aktivister krever arbeidsplasser og økt innsats mot korrupsjon.

For knapt to uker siden ble en protestleder og flere andre demonstranter pågrepet, noe som siden har ført til demonstrasjoner hver eneste kveld i Al-Hoceima.

Fredag kveld var over 1.000 demonstranter samlet i byen, mange av dem unge menn og kvinner, og noen av dem med barn, for å kreve at protestlederen Nasser Zefzafi og de andre aktivistene blir løslatt.

