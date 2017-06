Kina fordømmer EU for ny stålavgift

EU-kommisjonen gjorde det fredag klart at den vil pålegge opptil 35,9 prosent i avgifter på kinesisk valset stål. Utspillet er et forsøk på å skape like konkurransevilkår med Kina og dermed beskytte europeiske stålprodusenter som sliter i motbakke.

EU hevder at Kina, som står for mer enn halvparten av verdens stålproduksjon, oversvømmer verdensmarkedet i strid med internasjonale handelsavtaler. Ifølge EU er kinesiske produsenter begunstiget med fordelaktige lån, skatteletter og annen økonomisk hjelp som gjør det mulig for dem å eksportere stål til Europa til kunstig lave priser.

Men Kina hevder at utspillet bygger på en misforståelse av landets lånesystem og handelspolitikk.

– EU-kommisjonen ignorerer det faktum at Kinas ståleksport til Europa gikk markert ned i 2016 og bruker Kinas overproduksjon til å påstå at stålproduktene truer med å ødelegge industrien i EU. Det er bare spekulasjoner uten rot i virkeligheten, heter det i en uttalelse fra det kinesiske handelsdepartementet.

