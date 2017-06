Kraftig Apple-fall på Wall Street

Ifølge rapportene vil de nye mobiltelefonene fra IT-giganten være tregere enn noen av de konkurrerende modellene

Samtidig falt Facebook og Alphabet – eierselskapet til Google – mer enn 3 prosent. Microsoft sank 2,3 prosent, og databrikkeprodusenten Nvidia gikk ned 6,5 prosent.

Oljeprisen gikk noe opp etter stans i en rørledning i Nigeria. Men for uken sett under ett falt oljeprisen nesten 4 prosent grunnet uro over global overproduksjon.

Dow Jones-industriindeksen gikk opp 0,4 prosent, mens Standard & Poor's 500 sluttet 0,1 prosent ned. Hovedindeksen på den telknoligtunge Nasdaq-børsen falt 1,8 prosent.

