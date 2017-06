Merkel kritiserer Trumps mur i Mexico

Merkel er i USAs naboland på et to dager langt besøk. Trump har lovet å bygge en mur langs den over 3.000 kilometer lange grensa. Presidenten mener det vil stanse både ulovlig innvandring og strømmen av narkotika fra Mexico.

Merkel anerkjente under en tale i Mexico by lørdag at smugling av både narkotika og mennesker er et problem som må bekjempes.

– Det er en stor utfordring, men det vil ikke være mulig å løse disse problemene gjennom forsterkning av grensekonstruksjoner, sa statsministeren under et næringslivsforum der også Mexicos president Enrique Peña Nieto deltok.

Økonomisk samarbeid

Mexicos regjering har blankt avvist Trumps plan om å bygge en mur langs grensa. Fra før er allerede lange strekninger mellom de to nabolandene delt med høye gjerder.

Merkel brukte historiske eksempler fra det gamle Kina og Roma da hun påpekte at store imperier bare lyktes da de greide å skape fornuftige forbindelser med sine naboer og regulere folkevandringer.

Merkel oppfordret også til åpenhet i økonomien.

– Vi føler oss forpliktet til de samme prinsippene om at åpen og rettferdig handel er til alles fordel, sa den tyske statsministeren.

Vender seg mot Europa

Hun ble møtt på flyplassen i Mexico by av utenriksminister Luis Vide Garay og traff allerede fredag ​​kveld landets president Enrique Peña Nieto til gallamiddag.

Mexico har sterke bånd med sin nabo i nord, men Trump-administrasjonens politikk og mer proteksjonistiske holdning har ført til at landet har vendt seg mot Europa, Asia og Latin-Amerika for å knytte tettere handelsforbindelser med andre samarbeidspartnere.

Merkels Latin-Amerika-reise skjer samtidig med at den tyske statsministeren forsøker å bygge opp en internasjonal allianse for å møte Trumps klimapolitikk og motstand mot frihandel før neste måneds G20-møte i Hamburg som hun selv skal lede.

