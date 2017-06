Minst 14 drept i IS-angrep i Irak

Angrepet skjedde tidlig om morgenen, og blant de drepte er ett barn og tre kvinner, opplyser en lokal tjenestemann. Han gir ingen opplysninger om de andre ofrene.

Ifølge kilden pågikk det lørdag kamper mellom angriperne og en lokal milits som støtter regjeringen i Bagdad.

Irakiske styrker gjenerobret Sharqat fra IS i september i fjor. Byen ligger 28 mil nord for Bagdad og like ved Tikrit, som er fødebyen til Iraks tidligere leder Saddam Hussein.

