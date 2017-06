Temer blir sittende etter rettsavgjørelse

Av de sju dommerne i landets høyeste valgdomstol stemte fire mot og tre for å dømme ham for påståtte brudd på valgkampfinansiering. Hadde avgjørelsen i Brasília gått motsatt vei, kunne den ført til hans fall.

Rettsavgjørelsen kom fredag etter fire dagers behandling og var en etterlengtet seier for Temer, som blir stadig mer presset til å gå av grunnet korrupsjonsskandalen som rir Brasil som en mare.

Saken mot ham kom etter at president Dilma Rousseff og Temer, som da var visepresidentkandidat, ble gjenvalgt i 2014. Temer tok over etter Rousseff, som i fjor ble avsatt i en riksrettssak der hun var anklaget for å ha trikset med statsfinansene i forbindelse med valgkampen i 2014 for å dekke over regjeringens budsjettproblemer.

