WTO avviser EU-klager over Boeing

På vegne av Boeings europeiske rival Airbus, klaget EU over at USA ikke hadde fjernet flere typer ulovlige subsidier i tråd med en WTO-avgjørelse fra 2012.

I en kjennelse som ble offentliggjort ​​i Genève fredag, fremgår det at organisasjonen bare fant ett forhold som ikke var fjernet – skattereduksjon i delstaten Washington.

Airbus lyktes ikke i å bevise at andre former for offentlig støtte, inkludert en avtale om forskning og utvikling med det amerikanske forsvarsdepartementet, hadde skadd den europeiske flyfabrikantens virksomhet, het det i en WTO-uttalelse.

USAs handelskammer, som håndterte WTO-tvisten, hyllet kjennelsen som en stor seier for USA.

– WTO-rapporten bekrefter det vi alltid har sagt: USA har ikke subsidiert noe i nærheten av de store og skadelige EU-subsidiene for Airbus, uttalte den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer.

Boeing tar nå til orde for at EU og Airbus overholder sine WTO-forpliktelser og truer med betydelige sanksjoner fra amerikansk side i året som kommer om så ikke skjer.

(©NTB)