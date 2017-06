Libysk milits sier de har sluppet Gaddafis sønn fri

Gaddafis sønn har vært i fangenskap siden november 2011. Lørdag opplyser Abu Bakr al-Sadiq-brigaden, en milits bestående av tidligere opprørere som kontrollerer byen Zintan vest i Libya, at han er sluppet fri.

Det skjedde fredag kveld i tråd med en amnestilov kunngjort av parlamentet øst i Libya i forbindelse med ramadan, heter det.

Brigaden kom ikke med noen detaljer om hvor Saif al-Islam befinner seg han hensyn til hans sikkerhet.

Farens stedfortreder

Saif al-Islam Gaddafi opptrådte ofte på vegne av faren under borgerkrigen i 2011. I juni samme år ble han etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med krigen.

Han ble tatt til fange ved ørkenbyen Obari i november 2011, måneden etter at faren ble styrtet og drept av opprørerne, som fikk luftstøtte fra Norge og andre NATO-land. I 2015 ble han dømt til døden av en domstol i den militskontrollerte hovedstaden Tripoli. Åtte andre, deriblant farens etterretningssjef og tidligere statsminister, ble også dømt til døden.

Siden Muammar Gaddafi ble styrtet, har en rekke militsgrupper kjempet om makten i landet. Landet har i dag to rivaliserende nasjonalforsamlinger. Den internasjonalt anerkjente regjeringen og dens parlament ble jaget ut av hovedstaden Tripoli i august 2013 og søkte tilflukt i Tobruk øst i landet.

Playboy

Seif al-Islam ble født 25. juni i 1972 som den andre av Muammar Gaddafis åtte barn og er den eldste sønnen til hans andre kone Safiya.

Det har vært en gjengs oppfatning at han ville overta makten i landet etter sin far. Samtidig ble han ofte beskrevet som den libyske lederens playboy-sønn.

Han tok en doktorgrad i økonomi ved London School of Economics, men hadde ingen formell stilling i hjemlandet. Han sørget for å få innflytelse som en lojal støttespiller for farens regime og viste vilje til reform i Libya.

44-åringen ønsket å normalisere forbindelsene med Vesten og opprettet landets første private TV-stasjon og to aviser i 2007.

