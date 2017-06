May: Brexit-forhandlingene begynner som planlagt

May informerte sin tyske kollega Angela Merkel om dette lørdag.

– Statsministeren bekreftet at hun har til hensikt å begynne brexit-forhandlingene etter planen, het det i en uttalelse fra Downing Street.

Dette skjer selv om hun og hennes konservative parti mistet flertallet i torsdagens parlamentsvalg. I en telefonsamtale med Merkel bekreftet May at Storbritannia er klare til å starte forhandlinger om brexit i Brussel mandag 19. juni som planlagt, skriv er Politico.

– Statsministeren bekreftet sine planer for brexit forhandlinger, som er planlagt å starte i de kommende ukene, sa en talsmann fra Downing Street.

Oppfordring fra Merkel

Kunngjøringen kommer etter at Angela Merkel selv oppfordret Storbritannia til å fortsette forhandlingene til tross for det politiske kaoset torsdagens valg etterlot seg.

– Vi ventet på det britiske valget, men forhandlingene vil begynne i de kommende dagene. Vi vil forsvare alle de 27 medlemslandenes interesser, og Storbritannia vil forsvare sine, sa den tyske statsministeren under et besøk i Mexico by fredag.

Theresa May utskrev nyvalg nettopp for å styrke sin posisjon i forkant av brexit-forhandlingene. Men grepet ga ikke uttelling. I stedet mistet hennes parti seter i Parlamentet og dermed absolutt flertall.

Forsikringer fra May

Det politiske klimaet i Storbritannia etter valget er dermed slik at Det konservative partiet nå er avhengige av støtte fra ett eller flere partier. Først i løypa ligger det nordirske unionistpartiet DUP som har blitt enig med de konservative om en «skisseavtale» som vil sikre støtte til Mays mindretallsregjering.

Både politiske motstandere og partifeller har stilt spørsmål ved hennes fremtid som statsminister etter valget.

Fredag ​​morgen forsikret hun imidlertid britene om at den kommende nye regjeringen er klar til å lede Storbritannia trygt gjennom EU-skilsmissen.

(©NTB)