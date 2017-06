Mann med nazistsymbol kjørte inn i demonstrasjon i Malmö 

Demonstrasjonen besto av en gruppe irakere som har protestert mot svenske asylregler i lengre tid. Sent søndag kveld kjørte bilen ned en rekke demonstrasjonsplakater før den kjørte inn i et tre.

På 22-åringens bil fant politiet et nazistsymbol, og i bilen fant de også to kniver, skriver 24 Malmö. Mannen er mistenkt for skadeverk, brudd på våpenloven og hets mot en folkegruppe.

Fredrik Batt ved politiet i Malmö sier at de ikke kan utelukke at dette er hatkriminalitet. Ingen personer skal ha blitt skadd i hendelsen.

