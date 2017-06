Putin lekte med tanken om å bli med i NATO 

I et intervju med den amerikanske regissøren Oliver Stone forteller Putin at han tok opp saken i et møte med Clinton i juni 2000.

– Under møtet sa jeg: «La oss vurdere en mulighet for at Russland kan bli med i NATO». «Hvorfor ikke?» svarte Clinton. Men den amerikanske delegasjonen ble veldig nervøs, forteller Putin.

Det har ikke tidligere vært kjent at de to presidentene diskuterte dette.

I intervjuet kommer Putin også med kritikk av den styrkeoppbyggingen som nå er i gang langs NATOs østlige grense.

Oliver Stone har gjennomført en serie med intervjuer med Putin i perioden fra 2015 til 2017.

