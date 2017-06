Putin-motstander dømt til 30 dagers fengsel

Reuters meldte mandag kveld at Navalnyj er dømt til 30 dagers fengsel for å ha arrangert en ulovlig demonstrasjon.

Navalnyj hadde oppfordret sine tilhengere til å bruke den russiske nasjonaldagen mandag til å demonstrere mot korrupsjon i over 200 byer over hele Russland.

Men 40 minutter før marsjen skulle starte i sentrum av Moskva, ble Navalnyj pågrepet utenfor sin bolig, ifølge hans kone. På Twitter la hun ut et bilde som viste ektemannen på vei inn i en politibil.

En talsmann for Navalnyj sier at strømmen straks etter ble kuttet på kontoret hans i Moskva. Ifølge politiet er Navalnyj siktet for forhold som kan gi ham opptil 15 dager i fengsel.

USA fordømmer

Ifølge nettsiden OVD-Info ble over 600 personer pågrepet i Moskva og 300 i St. Petersburg.

Det hvite hus i Washington fordømmer politiets harde framferd mot demonstrantene. President Donald Trumps talsmann Sean Spicer oppfordrer russiske myndigheter til umiddelbart å løslatte alle dem som er pågrepet.

– Det russiske folk fortjener en regjering som støtter åpne ideer, sa han på en pressekonferanse mandag.

Myndighetene i Moskva hadde på forhånd gitt demonstrasjonen grønt lys, på betingelse av at den skulle foregå i utkanten av byen. Navalnyj hadde imidlertid oppfordret folk til å møte opp i sentrum, i hovedgata Tverskaja, som leder fram til Kreml.

I rådhuset i Moskva ble endringen omtalt som en provokasjon. Samtidig advarte politiet demonstrantene om at de risikerte å bli angrepet av motdemonstranter.

Tusenvis deltok

Ifølge politiet i Moskva deltok over 5.000 mennesker i demonstrasjonen der, melder nyhetsbyrået Interfax.

Det var også en større demonstrasjon i byen Novosibirsk i Sibir, der rundt 3.000 personer skal ha deltatt, og mindre demonstrasjoner i Krasnojarsk, Kazan, Tomsk, Vladivostok og mange andre byer.

Pågrepet i mars

Opposisjonsleder Navalnyj har tidligere i år sittet to uker i fengsel etter å ha blitt pågrepet under en demonstrasjon i Moskva i mars, som var den største markeringen i sitt slag på flere år.

Navalnyj har de siste årene vært en av Putins fremste kritikere, og han ønsker å stille som presidentkandidat i 2018. Trolig vil han ikke få godkjent sitt kandidatur ettersom har tidligere er dømt for korrupsjon i en sak som Navalnyj selv mener var politisk motivert.

(©NTB)