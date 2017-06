To personer skutt nær Stockholm

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 22.30 søndag kveld, melder Aftonbladet. Politiet etterforsker hendelsen i Kungsängen, nord for Stockholm, som et drapsforsøk.

– Vi venter på teknisk undersøkelse og skal ha avhør. Det er det vanlige, sier politiinspektør Lena Baaki.

Avisen melder at minst én person er pågrepet.

– Det kan jeg ikke gå inn på nå, sier Baaki.

