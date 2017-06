Amerikaner løslatt i Nord-Korea etter ett år i koma

USAs utenriksminister Rex Tillerson bekreftet tirsdag at Warmbier var på vei til USA etter å ha blitt sluppet fri fra fengsel i Nord-Korea.

Warmbiers foreldre Cynthia og Fred Warmbier opplyser at sønnen ligger i koma og at de har blitt fortalt at han har vært komatøs siden mars i fjor. Det fikk de imidlertid vite først for en uke siden.

– Vi vil at verden skal vite hvordan vi og vår sønn er ofre for en brutalisering og terrorisering fra pariaregimet i Nord-Korea. Vi er svært takknemlige for at han omsider vil være med mennesker som elsker ham, sier de i en uttalelse tirsdag.

Ekteparet Warmbier forteller til avisen The Washington Post at de ble fortalt at sønnen hadde blitt syk av botulisme og fikk en sovetablett som han ikke har våknet av.

Ifølge Tillerson er amerikanske myndigheter i kontakt med nordkoreanske myndigheter for å få løslatt tre andre amerikanske statsborgere som sitter fengslet i landet.

Warmbier (22) besøkte Nord-Korea sammen med flere andre studenter da han ble pågrepet på nyttårsaften 2015 etter å ha tatt med seg en propagandaplakat fra hotellet han og reisefølget hans bodde på. I januar i fjor ble han dømt til 15 års straffarbeid etter en rettssak som varte kun én time.

Nyheten om løslatelsen kommer samme dag som den tidligere amerikanske basketballstjernen Dennis Rodman er tilbake i Nord-Korea. Det er imidlertid ikke kjent om Rodman har hatt noe med løslatelsen å gjøre.

