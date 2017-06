Cosby-saken: Juryen tar opp igjen skyldspørsmålet tirsdag 

79 år gamle Bill Cosby står tiltalt for seksuelle overgrep mot 44 år gamle Andrea Constand for tolv år siden.

Juryen, som består av sju menn og fem kvinner, fikk saken overlevert mandag, men kom ikke til enighet. De diskuterte i omkring fire timer før de dro tilbake til hotellet. Juryen fortsetter arbeidet sitt tirsdag morgen lokal tid.

Juryen ba om å få opplest Cosbys vitneutsagn for ti år tilbake i den sivile saken om pillene som han ga Constand før overgrepet skal ha funnet sted. De fikk lest opp vitneprovet av en dommer.

Cosbys forsvarer, Brian McMonagle, viste til at Constand har sagt at hun brøt all kontakt med Cosby etter det påståtte overgrepet i 2004, men at hun i de to månedene etterpå ringte til ham over 50 ganger.

Forsvareren hevdet også at hun hadde oppgitt ulike datoer for når det påståtte overgrepet fant sted.

McMonagle sa i retten mandag at Cosby og Constand var elskere som simpelthen nøt hemmelige romantiske øyeblikk. Påtalemyndigheten grep inn:

– Å dope noen ned og sette dem i en posisjon der du kan gjøre det du vil mot dem, er ikke romantisk. Det er kriminelt, sa påtaleansvarlig Kevin Steele.

Påtalemyndigheten har brakt 13 kvinner inn i rettssalen for å vitne mot Cosby, i et forsøk på å slå fast at Cosbys oppførsel er del av et mønster.

