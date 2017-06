Intense kamper i Raqqa mens IS forsøker å holde skansen

Opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF), som består av kurdiske og arabiske styrker og som støttes av USA, gikk inn i Raqqa for en uke siden, etter å ha brukt flere måneder på å omringe IS-bastionen. Siden har kampene økt i intensitet. Jihan Sheikh Ahmed, en talskvinne for SDFs Raqqa-offensiv, sier ekstremistgruppen yter stor motstand.

– Det er intense kavmper. IS har omfattende bruk av miner og snikskyttere og noen ganger bilbomber, sier hun.

Rett ved gamlebyen

SDF har klart å skaffe seg kontroll over en bydel vest i Raqqa og en annen bydel i øst. Nå står kampene om kontroll over Al-Senaa-bydelen, som er siste bydel før man er inne i den innmurede gamlebyen.

Kampene i Al-Senaa fortsatte hele tirsdag, opplyser hun.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder også om harde kamper mellom IS og SDF i Al-Senaa.

– Bydelen er ennå ikke helt under kontroll som følge av gjentatte angrep fra IS, heter det i en uttalelse fra SOHR.

– Stor seier

– For SDF vil kontroll over Al-Senaa være militsens største seier til nå i kampen om Raqqa, fordi kontroll over denne bydelen vil føre SDF-styrkene inn i sentrum av gamlebyen, uttaler SOHR-leder Rami Abdulrahman.

Han tror de hardeste kampene vil finne sted nettopp i sentrum av Raqqa, der SDF vil møte motstand fra et stort antall IS-krigere som har forskanset seg i gamlebyen. Det er også antatt at IS har gravd ut tunneler som del av sitt forsvarsnettverk under byen.

