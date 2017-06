Secret Service nekter kjennskap til lydopptak

Secret Service opplyser at de heller ikke har utskrifter fra slike lydopptak, som Trump har antydet at han kan være i besittelse av.

Trump antydet at det ble gjort opptak av de private samtalene han hadde med daværende FBI-sjef James Comey, som han senere sparket.

Flere republikanere har krevd at opptakene i så fall må overleveres til Kongressen og har truet med om nødvendig å stevne presidenten for å få dem.

Under en åpen høring i Senatets etterretningskomité i forrige uke sa Comey at Trump under en privat middag ba ham være lojal og stanse etterforskningen av sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Trump nekter for dette og skrev i en Twitter-melding at Comey «bør krysse fingrene for at det ikke finnes noen opptak av våre samtaler, før han begynner å lekke til pressen».

Kunngjøringen fra Secret Service om at de ikke er i besittelse av lydopptak eller utskrifter fra slike opptak kom etter at The Wall Street Journal med henvisning til USAs offentlighetslov krevde innsyn.

At Secret Service ikke har slike opptak, utelukker ikke at andre kan ha gjort opptak av presidentens møter i Det hvite hus, skriver avisen.

(©NTB)