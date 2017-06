Sessions avviser kontakt med Russland

I en høring i Senatets etterretningskomité tirsdag kalte Sessions anklagene "en forferdelig og avskyelig løgn".

– Anklager om at jeg skal ha vært klar over en forståelse med russiske myndigheter for å skade dette landet som jeg har tjent i 35 år, eller å undergrave integriteten i vår demokratiske prosess, er en forferdelig og avskyelig løgn, sa Sessions.

Han avviste at han noen gang har møtt eller diskutert saken med russiske tjenestemenn.

Sessions avviste også at han har hatt et tredje møte med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak.

Ambassadør-møte

Kontakten mellom Sessions og ambassadør Kisljak ble omtalt av tidligere FBI-sjef James Comey da Comey møtte i etterretningskomiteen i forrige uke.

I den lukkede delen av høringen skal Comey da ha sagt at det kan ha vært et tredje møte mellom Sessions og Kisljak på Mayflower-hotellet i Washington i april i fjor.

Sessions bekreftet tirsdag at han var på hotellet, men at det var i anledning en tale av daværende presidentkandidat Donald Trump. Sessions sa han ikke kan huske å ha hatt private møter eller samtaler med russiske tjenestemenn under arrangementet ved hotellet.

Imøtegår Comey

Sessions ble i tirsdagens høring konfrontert med sitater fra Comey angående bekymringer rundt et møte Comey hadde med Trump i februar.

Comey sa i en høring i komiteen i forrige uke at Sessions ikke svarte da Comey klagde over at han ikke ønsket å være alene med Trump igjen etter dette møtet. Ifølge Comey ba Trump under møtet Sessions og andre som var til stede, om å forlate rommet.

På tomannshånd med Comey ba Trump den daværende FBI-sjefen om å droppe etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns Russland-forbindelser, ifølge Comey selv.

Sessions imøtegikk tirsdag Comeys beskrivelse fra møtet. Sessions sier han ikke forholdt seg taus, og at han hadde understreket overfor Comey at det er behov for å være forsiktighet og følge korrekte retningslinjer.

Sessions sa han er overbevist om at Comey forsto dette og at Comey ville følge justisdepartementets regelverk for kommunikasjon med Det hvite hus angående pågående etterforskninger.

Inhabil

Sessions valgte i mars å erklære seg inhabil i alt som har med å gjøre med etterforskningen av forbindelsene mellom Russland og Donald Trumps medarbeidere.

Sessions fortalte etterretningskomiteen tirsdag at han har tillit til tidligere FBI-sjef Robert Mueller som spesialetterforsker for å etterforske Russlands antatte forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Mueller ble oppnevnt av visejustisminister Rod Rosenstein for å sikre uavhengig etterforskning, få dager etter at Comey fikk sparken av Trump.

I Washington har det gått rykter om at Trump har kranglet med justisministeren og at Sessions har tilbudt seg å fratre. Det hvite hus bekreftet i forrige uke at presidenten har tillit til Sessions, etter først å ha unnlatt å svare på dette spørsmålet tidligere i uken.

