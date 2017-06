Sessions sier han anbefalte Trump å sparke Comey

Sessions begrunner det med at han som justisminister har ansvar for å holde oppsyn med det føderale politiorganet.

– Å foreslå at han er uegnet til å lede FBI som følge av én enkelt spesifikk etterforskning ville ha vært absurd, sa Sessions under en høring i Senatets etterretningskomité tirsdag.

Sessions forklarte under høringen at han aldri hadde hatt samtaler med Comey om Comeys arbeid i tiden før Comey fikk sparken av Trump, men at han var bekymret for Comeys evne til å lede FBI. Derfor diskuterte Sessions saken med visejustisminister Rod Rosenstein.

– Vi var begge enige om at en ny start i FBI trolig ville være det beste utfallet, sa Sessions under høringen.

