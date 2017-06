Beboerforening varslet om dårlig brannsikkerhet i London-blokk

– Bare en katastrofal hendelse vil avdekke hvor udugelig vår utleier er, skrev organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.

I januar 2013 advarte foreningen om at byutviklingsplanene for området ville gjøre det vanskelig for brannbiler å komme til.

Nettavisen Metro og flere andre britiske medier har hentet fram gruppas blogg etter at blokka ble rammet av en katastrofal brann natt til onsdag.

– Alle våre advarsler falt for døve ører og vi forutså at en katastrofe som denne var uunngåelig og bare et spørsmål om tid, heter det på bloggen onsdag.

Utleien av de 120 leilighetene blir administrert av en utleierorganisasjon, Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), på vegne av kommunale myndigheter. Det er denne organisasjonen som rammes av kritikken.

Bygget ble reist på 1970-tallet og har nylig fått ny utvendig kledning og nye vinduer.

