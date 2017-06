Jemen har mottatt under 30 prosent av nødhjelpen som ble lovet

I april lovet giverlandskonferansen 9,5 milliarder kroner til krigsherjede Jemen. FN ba om det dobbelte for å redde mange millioner sultrammede i landet.

– Men bare 25 prosent av nødhjelpen til FNs flyktningprogram og 29 prosent av hjelpen til FNs humanitære program har ankommet så langt, sier UNHCRs talsmann Shabia Mantoo.

Ifølge FN trenger 19 millioner mennesker nødhjelp i Jemen, og 10,3 millioner av disse trenger umiddelbar hjelp for å overleve.

– Forholdene blir verre. Kolera-spredningen er alarmerende, helsevesenet kjemper for å fungere og flere millioner mangler matsikkerhet og risikerer langvarig fordrivelse fra hjemmene sine, sier Mantoo.

Røde Kors sier at helsevesenet i Jemen er på randen av kollaps fordi 5.000 nye har blitt smittet av kolera hver dag de siste to ukene. WHO anslår at 250.000 mennesker vil bli smittet av kolera innen seks måneder.

Konflikten mellom opprørere, regjeringsstyrker og en internasjonal koalisjon ledet av Saudi-Arabia har pågått siden 2015.

(©NTB)