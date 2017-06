May besøkte branntomten

Tolv mennesker er så langt bekreftet døde i brannen i Grenfell Tower i North Kensington. Men tallet vil ifølge myndighetene stige betraktelig.

Årsaken til brannen er ikke kjent, men May har lovet at brannen vil bli grundig etterforsket.

Britiske medier skriver at bygningen kan ha manglet brannhemmende tiltak og at platene som dekket fasaden, var laget av et brannfarlig materiale.

