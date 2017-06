Nord-Korea: Amerikaner løslatt av humanitære grunner

Det er første gang Nord-Korea kommenterer løslatelsen av den 22 år gamle studenten, som ifølge foreldrene har ligget i koma i over ett år. Warmbier, som var dømt til 15 års straffarbeid for å ha stjålet en propagandaplakat fra et hotell i Nord-Korea, ble løslatt tidligere denne uken og fløyet hjem til USA.

I meldingen fra det nordkoreanske nyhetsbyrået KNCA nevnes ikke Warmbiers helsetilstand med ett ord.

22-åringens foreldre forteller at de i forrige uke fikk vite at sønnen falt i koma i mars i fjor etter å ha fått en tablett i fangeleiren. I et intervju med TV-stasjonen Fox News sier Fred Warmbier at sønnen Otto ble utsatt for en svært brutal og terroriserende behandling i straffeleiren.

– Dagen etter at han ble dømt, falt han i koma, sier faren i intervjuet, som blir sendt i sin helhet på Fox News torsdag.

