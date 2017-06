Trump besøkte Scalise på sykehuset

Steve Scalise og tre andre personer ble såret da en mann væpnet med et halvautomatisk våpen åpnet ild mot dem på en baseballbane i delstaten Virginia.

Scalise ble truffet i hoften og fraktet til sykehus for operasjon.

Trump har i en uttalelse bedt nasjonen om å stå samlet. Han sa også at "selv om de politiske partiene har sine uenigheter, er det verdt å huske på at alle som jobber i Washington, er her fordi de elsker USA".

MedStar Washington, sykehuset Scalise er innlagt på, tvitret onsdag kveld at Scalise ble kritisk skadd, og at tilstanden fortsatt er kritisk.

