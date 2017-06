Helmut Kohl hylles av verdenslederne

Kohl døde fredag morgen i sitt eget hjem i Ludwigshafen, skrev Bild fredag ettermiddag. Dødsfallet ble like etter bekreftet av Kohls kristeligdemokratiske parti CDU på Twitter. "Vi sørger", skriver partiet.

Kohl, som var statsminister gjennom 16 år, ble feiret som hjernen bak gjenforeningen mellom Vest-Tyskland og Øst-Tyskland i 1990. Han var også sentral i utarbeidelsen av den europeiske fellesvalutaen euro.

– Visjonær

Sveriges tidligere statsminister og utenriksminister Carl Bildt omtaler Kohl som "en politisk gigant, en europeisk visjonær og en ekte statsmann".

– Han forente Tyskland og formet dagens EU, skriver Bildt på Twitter.

USAs tidligere president George H.W. Bush kaller Kohl "en av de største lederne" etter andre verdenskrig. Også tidligere president Bill Clinton har omtalt Kohl i samme ordelag.

– Helmut var en klippe, stødig og sterk. Vi sørger over tapet i dag, men vet at hans bemerkelsesverdige liv vil inspirere framtidige ledergenerasjoner til å våge og oppnå store ting, sier Bush i en uttalelse.

NATOs generalsekretær og tidligere norsk statsminister Jens Stoltenberg omtaler Kohl som en sann europeer.

– Helmut Kohl var legemliggjøringen av et forent Tyskland i et forent Europa. Da Berlin-muren falt, var han situasjonen voksen. En ekte europeer, skriver Stoltenberg på Twitter.

– Stor europeer

– En arkitekt for tysk gjenforening og for fransk-tysk vennskap. Med Helmut Kohl har vi mistet en stor europeer, tvitrer Frankrikes president Emmanuel Macron.

Statsminister Erna Solberg (H) omtaler Kohl som en "stor europeer".

– Mannen som gjenforente Tyskland er død. Han var en kjempe i europeisk politikk. Min medfølelse til Helmut Kohls familie, skriver Solberg på Twitter.

Utenriksminister Børge Brende (H) sier Europa med Helmut Kohls død har mistet en stor statsmann.

– Med sin ruvende skikkelse vil Kohl for all framtid stå som samlingskansleren, som raskt så den historiske muligheten som åpnet seg ved murens fall, sier Brende til NTB.

Juncker i sorg

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker mottok budskapet med sorg fredag.

– Nyheten om min nære venn Helmut Kohls dødsfall berører meg dypt, sier Juncker.

Juncker forteller at Kohl var en veileder for ham. EU-kommisjonens president trekker fram Tysklands gjenforening, utviklingen av EU, og uttaler at euroen ikke ville ha eksistert uten Kohl.

– Helmut Kohl var en stor europeer og en svært god venn, det første slår jeg fast objektivt, og det siste svært personlig, sier Juncker.

– Det er mitt politiske og personlige ønske å bidra til å oppfylle hans drøm om Europa, sier Juncker.

– Forandret livet mitt

– Jeg kommer alltid til å huske Helmut Kohl. En venn og en statsleder som hjalp til med å forene Europa, tvitrer EU-president Donald Tusk.

Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel sier det er "en virkelig stor tysker og framfor alt en virkelig stor europeer som er død". Statsminister Angela Merkel, som leder CDU, viser til at Kohl var hennes politiske mentor og at det var i hans tredje regjering at hun i 1991 fikk sin første ministerpost.

– Helmut Kohl forandret livet mitt fullstendig, sier Merkel, som legger til at hun er takknemlig overfor Kohl.

Sviktende helse

De siste årene har Kohl hatt sviktende helse. I 2008 fikk han slag, og i 2012 fikk han hjertekirurgi.

I mai 2015 gjennomgikk han hofteoperasjon, men det oppsto komplikasjoner som gjorde at han måtte tilbringe de neste fem månedene på sykehus.