Pence har ansatt egen advokat i Russland-saken

Visepresidentens kontor opplyste torsdag at Pence har ansatt advokat Richard Cullen.

– Jeg kan bekrefte at visepresidenten har ansatt Richard Cullen til å hjelpe ham med å svare på forespørsler fra spesialetterforskeren (Robert Mueller), sa hans talsmann Jared Agen.

– Visepresidenten er kun opptatt av sine plikter og å fremme presidentens agenda, og ser fram til en rask konklusjon i denne saken, la han til.

For mindre enn en måned siden ansatte president Donald Trump advokat Marc E. Kasowitz for å få bistand i etterforskningen. Nå følger Pence etter.

Etter at det ble klart at Mueller etterforsker om Trump var personlig involvert i saken i fjor, forventes det at flere i Det hvite hus vil bli kontaktet av Muellers etterforskere.

(©NTB)