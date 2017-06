Serbia har fått sin første lesbiske statsminister

Ana Brnabic (41) ble torsdag utnevnt som ny regjeringssjef av president Aleksandar Vucic. Brnabic har med det gjort lynkarriere ettersom hun gikk inn i politikken for kun et år siden.

– Brnabic har den profesjonaliteten og de personlige kvalitetene som skal til for å være en god statsminister. Sammen med de øvrige ministrene vil hun jobbe for forbedringer og framgang for Serbia, sier Vucic.

Brnabic er både landets første kvinnelige statsminister og den første som er åpent homofil. Serbia, med sine om lag sju millioner innbyggere, er et svært verdikonservativt land der de fleste er ortodokse kristne og der homofobi er utbredt.

Men etter at landet for noen år siden begynte prosessen med å søke EU-medlemskap, har myndighetene tatt grep for å bli mer tolerant overfor minoriteter.

Brnabic har tidligere sagt at hun håper folk kan se forbi det faktum at hun er lesbisk.

– Det har da ingenting å si. Det viktigste er at man er dyktig, profesjonell, hardt arbeidene og ærlig, har hun sagt.

(©NTB)