UNHCR: 100.000 sivile blir holdt som levende skjold i Mosul

– Over 100.000 sivile kan fortsatt befinne seg i gamlebyen. Disse blir i bunn og grunn holdt som levende skjold, sier UNHCRs representant i Irak, Bruno Geddo.

Irakiske regjeringsstyrker, støttet av lojale militsgrupper og en USA-ledet koalisjon, innledet i oktober i fjor en offensiv for å gjenerobre Mosul fra IS, som tok kontroll over byen i juni 2014.

Offensiven har gått mye senere enn forutsett, men regjeringsstyrkene kontrollerer nå den østlige delen av byen samt deler av vestsiden.

FN opplyste i mai at nesten 700.000 mennesker hadde flyktet fra Mosul siden offensiven mot byen ble innledet. Det ble da anslått at rundt 250.000 sivile fortsatt befant seg i gamlebyen og et fåtall andre IS-kontrollerte nabolag.

Mosul var tidligere Iraks nest største og hadde rundt 2,5 millioner innbyggere, de fleste av dem sunnimuslimer.

(©NTB)