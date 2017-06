Britisk politi fant 16 irakere i overopphetet lastebil

Medtrafikanter lyktes i stanse 63-åringen etter at passasjerene i lastebilen klarte å fange oppmerksomheten deres. Det skjedde i East Grinstead, 50 kilometer sør for London, opplyser politiet i Sussex.

De 16 om bord var såpass medtatt av varmen at ambulanse ble varslet, og to menn ble brakt til sykehus med symptomer på dehydrering. De øvrige, elleve menn, to kvinner og ett barn, fikk vann og behandling på stedet.

– Det var usedvanlig varmt inne i lastebilen, og vi måtte reagere raskt, sier politiets talsmann William Keating-Jones.

