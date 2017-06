Juryen kom ikke til enighet – dommeren annullerer Cosby-rettssaken

Juryen orientere allerede torsdag dommer Steven O'Neill om at de ikke var i stand til å komme til enighet om en kjennelse. Medlemmene hadde da drøftet saken i over 30 timer. O'Neill sendte dem imidlertid tilbake for å fortsette overveielsene.

Den berømte komikeren er tiltalt for seksuelle overgrep mot Andrea Constand.

Lørdag kom nyheten om at heller ikke dette forsøket lyktes, og dommeren valgte da å erklære rettssaken for ugyldig.