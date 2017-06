May møter overlevende etter brannen

May skal møte overlevende, frivillige og ledere fra lokalsamfunnet, uttaler en talsperson for statsministeren.

May har blitt kritisert for håndteringen av brannkatastrofen der 30 personer så langt er bekreftet omkommet. 19 ligger fortsatt på sykehus, ti av dem med kritiske skader, og mange er fortsatt savnet.

May unnlot å dra til pårørendesenteret for å besøke ofre for brannen før helgen, begrunnet med sikkerhetshensyn. Men sikkerheten var god nok for dronning Elizabeth som fredag tok med seg prins William for å møte overlevende.

Fredag kveld demonstrerte rundt 500 personer mot myndighetene, med krav om bedre brannsikkerhet.

