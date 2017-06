De sju savnede sjøfolkene etter skipskollisjonen er funnet døde ombord

Marinen sier i en uttalelse at de hadde fått tilgang til de skadde områdene av skipet. De døde kroppene ble funnet i oversvømte deler av skipet.

De blir nå fraktet til et sykehus i Yokosuka hvor de vil bli identifisert.

Familiene skal ha blitt informert og får den støtten de trenger i denne vanskelige tiden, opplyser USAs marine.

Den amerikanske 7th Fleet, som jageren tilhører, opplyser at kollisjonen ødela to kahytter, et teknisk rom og skipets radiorom. De fleste av de mer enn 200 sjøfolkene om bord sov i kahyttene da kollisjonen fant sted nattetid.

USS Fitzgerald tok inn vann etter kollisjonen 56 nautiske mil (103 kilometer) sørvest for Yokosuka, men mannskapet fikk stabilisert situasjonen.

U-sving

Den japanske kystvakten opplyser at nødmeldingen fra ACX Crystal kom klokken 2.20 lokal tid.

Et annet amerikansk marinefartøy i området, USS Dewey, ble sendt for å bistå og hente med seg mannskapet fra det ødelagte fartøyet. Japanske marine- og kystvaktfartøy ble også sendt til stedet for å bistå.

Logger over skipstrafikken i området tyder på at ACX Crystal gjorde en plutselig u-sving om lag 25 minutter før kollisjonen, skriver BBC. Årsaken til kursendringen er ikke klarlagt. Skipet holdt om en hastighet på lag 14 knop, rundt 27 kilometer i timen, da det kolliderte med det amerikanske marinefartøyet.

Skipene

USS Fitzgerald er en jager av Arleigh Burke-klassen. Den er 154 meter lang og blant utstyrt med krysserraketter og det avanserte kampsystemet Aegis, et system som også er installert på Norges nye fregatter. Det er ikke kjent hvor marinefartøyet skulle.

Konteinerskipet ACX Crystal er 222 meter langt og var på vei mellom Nagoya og Tokyo.

