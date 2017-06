Fire savnet etter jordskjelv, tsunami og oversvømmelser på Grønland

– Det er flere troverdige meldinger om både døde og skadde, men foreløpig har det ikke vært mulig å få det bekreftet hos politiet, meldte det grønlandske kringkastingsselskapet KNR tidligere søndag.

Politiet kan ikke bekrefte meldinger om at noen er omkommet.

– Akkurat nå vet vi med sikkerhet at fire personer er savnet. Men det betyr ikke det samme som at dette er det endelige tallet, sier Grønlands politimester Bjørn Tegner Bay til KNR.

Beboere evakuert

Det var lørdag kveld at politiet fikk melding om store oversvømmelser i den lille bygda Nuugaatsiaq, der det bor mindre enn 100 mennesker. 39 av dem var blitt evakuert i løpet av natten og morgentimene søndag. De fire som er savnet, bor i bygda på Grønlands vestkyst. I tillegg er elleve bygninger i bygda skylt på sjøen etter at den ble rammet av oversvømmelse.

Store bølger rammet også Uummannaq og Illorsuit. De tre stedene ligger rundt Uummannaq-fjorden.

– Det er sendt redningshelikoptre til stedet. Hvis man oppholder seg ved fjordene rundt Uummannaq, skal man ta seg opp i høyden og holde seg borte fra kystlinjen, opplyser politiet i Sermersooq i en pressemelding.

Jordskjelv

Oversvømmelsene og bølgene kom etter at et jordskjelv med styrke på 4,1 ble registrert om lag 30 kilometer nord for Nuugaatsiaq.

– Det er ikke normalt at vi har så store skjelv på Grønland, sier seniorforsker Trine Dahl Jensen ved De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus).

Det er risiko for etterskjelv, og det kan ikke utelukkes at det kommer flere tsunamibølger, opplyste hun søndag morgen.

Forskeren utelukker ikke at tsunamien som førte til store bølger og oversvømmelser, kan ha blitt utløst av et skred.

– Det kan hende at jordskjelvet utløste et skred som gikk ut i sjøen og utløste en tsunami. Det har man sett på Grønland før, sier hun.

(©NTB)