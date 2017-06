Savnede sjøfolk etter marinefartøy-kollisjon er funnet døde

De døde ble funnet i oversvømte deler av marinefartøyet og er fraktet til sykehus i Yokosuka for identifisering.

Viseadmiral Joseph Auocin opplyste søndag at lete- og redningsaksjonen etter de sju savnede amerikanerne er avsluttet, men han ville ikke si hvor mange som er funnet omkommet, av hensyn til at ikke alle pårørende var blitt varslet.

Auocin sier skipet ble påført store skader og at han er stolt av mannskapet.

– De hindret skipet fra å revne eller til og med synke, sa han til reportere på havna i Yokosuka søndag.

Marinen opplyser at kollisjonen mellom USS Fitzgerald og konteinerskipet ACX Crystal ødela to av marinefartøyets kahytter, et teknisk rom og skipets radiorom. De fleste av mannskapet på over 200 personer sov i kahyttene da kollisjonen fant sted natt til lørdag.

USS Fitzgerald tok inn vann etter kollisjonen 56 nautiske mil (103 kilometer) sørvest for Yokosuka, men mannskapet fikk stabilisert situasjonen.

U-sving

Den japanske kystvakten opplyser at nødmeldingen fra ACX Crystal kom klokken 2.20 lokal tid.

Et annet amerikansk marinefartøy i området, USS Dewey, ble sendt for å bistå og hente med seg mannskapet fra USS Fitzgerald. Japanske marine- og kystvaktfartøy ble også sendt til stedet for å bistå.

Logger over skipstrafikken i området tyder på at ACX Crystal, som seiler under filippinsk flagg, gjorde en plutselig u-sving om lag 25 minutter før kollisjonen, melder BBC. Årsaken til kursendringen er ikke klarlagt. Konteinerskipet holdt en hastighet på om lag 14 knop, rundt 27 kilometer i timen, da det kolliderte med det amerikanske marinefartøyet.

Avhører mannskap

USS Fitzgerald er en jager av Arleigh Burke-klassen. Den er 154 meter lang og blant annet utstyrt med krysserraketter og det avanserte kampsystemet Aegis, et system som også er installert på Norges nye fregatter. Det er ikke kjent hvor marinefartøyet skulle, men skipet har sin hjemmehavn i Yokosuka sør for Tokyo.

Konteinerskipet ACX Crystal er 222 meter langt og var på vei mellom Nagoya og Tokyo. Det har lagt til kai i Tokyo der mannskapet skal avhøres av japanske sjøfartsmyndigheter. Skipet er langt større enn USS Fitzgerald og ble bare påført noen bulker og skraper. Mannskapet på 20 var uskadd, opplyste shippingselskapet Nippon Yusen KK lørdag.

