Temer slår tilbake etter korrupsjonspåstander

Batista hevder at Temer har stått bak bestikkelser betalt av bedriftsledere til politikere og myndigheter i bytte for politiske tjenester.

I et intervju i det ukentlige nyhetsmagasinet Epoca lørdag sier Batista at "Temer leder Brasils største og farligste kriminelle organisasjon", uten å legge til noen detaljer som støtter påstanden.

Temers kontor slo umiddelbart tilbake og kalte Batista "den mest beryktede og vellykkede banditten i Brasil historie", og lovet samtidig å gå til søksmål mot ham.

Batista er et sentralt vitne i korrupsjonsetterforskningen som kan tvinge Temer til å gå av før perioden hans er over i 2018.

Temer beholder inntil videre sin posisjon som landets øverste leder etter å ha blitt frikjent for brudd på valgloven 9. juni. Av de sju dommerne i landets høyeste valgdomstol stemte fire mot og tre for å dømme ham for påståtte brudd på valgkampfinansiering.

Det var en etterlengtet seier for Temer, som blir stadig mer presset med krav om å gå av, grunnet korrupsjonsskandalen som rir Brasil som en mare.

