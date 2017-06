Cuba til Trump: Vi vil aldri forhandle under press

– VI kommer aldri til å forhandle under press eller som følge av trusler, sa utenriksminister Bruno Rodriguez under et besøk i Østerrike mandag.

– Cuba vil aldri komme med noen innrømmelser når det gjelder landets suverenitet eller uavhengighet, tilføyde han.

Trump varslet forrige uke at enkelte av restriksjonene overfor Cuba gjeninnføres etter at forgjengeren Barack Obama lettet på mangeårige reise- og handelsbarrierer mot nabolandet.

Trumps kunngjøring skjedde under et besøk i Florida, som har en stor befolkning eksilcubanere som er sterkt imot styresmaktene i Havanna.

Rodriguez kalte Trumps opptrinn foran Castro-motstandere i Miami for et "grotesk skue".

– Cubansk politikk kan ikke bli brakt i kne av et presidentdirektiv fra USA, fastslår Rodriguez.

Restriksjonene fra Trump er begrenset sammenlignet med situasjonen i forkant av Obamas oppmyking. De innebærer imidlertid en innstramming i reglene for amerikanere som reiser til Cuba. I tillegg styrkes den amerikanske handelsembargoen.

Obama og Cubas president Raul Castro kunngjorde i desember 2014 at de diplomatiske forbindelsene mellom landene skulle gjenopptas. Obama fikk begrenset deler av embargoen som ble innført i 1962. Han ble i fjor den første sittende amerikanske presidenten som har besøkte Cuba siden 1928.

