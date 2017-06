Svenske forsvunnet i Mali

Væpnede angripere slo søndag til mot luksushotellet Kangaba Le Campement rett øst for hovedstaden Bamako.

Minst to hotellgjester ble drept og åtte ble såret i angrepet. To av angriperne ble også drept, mens to andre skal ha unnsluppet.

Forsvarsledelsen i Sverige opplyser at en svensk statsborger, som tjenestegjør i FNs fredsbevarende styrke i Mali, befant seg på hotellet og er meldt savnet, melder Sveriges Radio.

