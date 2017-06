To EU-ansatte drept i hotellangrepet i Mali

Det opplyser EUs utenrikssjef Federica Mogherini på en pressekonferanse i Luxembourg etter et utenriksministermøte mandag.

– Dessverre kan jeg bekrefte at det var to ofre blant våre EU-kolleger, en malisk kvinne og en portugisisk mann, sier Mogherini.

Voldelige jihadister har fått ansvaret for angrepet mot hotellet Kangaba Le Campement søndag. En talsmann for maliske spesialstyrker opplyste tidligere mandag at to sivile hotellgjester ble drept i angrepet. I tillegg døde en portugisisk soldat og en malisk soldat mandag av skadene de ble påført.

To av angriperne ble også drept, mens minst to andre skal ha unnsluppet.

