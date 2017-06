17 år gammel demonstrant drept i Venezuela

Mandagens demonstrasjon var den største opposisjonen har holdt mot venstreregjeringen i landet på flere uker.

Demonstrantene støtte sammen med politiet, og en 17 år gammel gutt ble skutt og drept. Dødstallet i forbindelse med den politiske uroen i landet er dermed oppe i 73, melder Reuters. Ytterligere 27 personer ble skadd mandag.

– Dag 80 med motstand, og folket har gått lei. I dag var det tydelig for alle som fryktet at demonstrasjonene ville dø ut, at det ikke er tilfelle, sier Freddy Guevara i opposisjonen.

Samme dag forlot Venezuelas utenriksminister et møte i Mexico der en rekke amerikanske politiske ledere er samlet for å diskutere den pågående politiske krisen i Venezuela. Idet hun forlot møtet, som arrangeres av organisasjonen for amerikanske stater (OAS), sa Delcy Rodriguez at flere OAS-medlemmer vurderer å følge hennes eksempel. De vil ifølge henne trekke seg fra organisasjonen, som presser Venezuela til å holde valg i tide, løslate politiske fanger og redde et forsøk på å skrive en ny grunnlov for landet.

– Ikke bare anerkjenner vi ikke møtet, vi anerkjenner heller ingen resolusjon som kommer ut av det, sier Rodriguez. Hun ville ikke si hvilke land som vurderer å forlate OAS. tidligere har land fått støtte fra andre venstreorienterte regjeringer i blant annet Nicaragua, Bolivia og Ecuador.

