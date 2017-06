Australia innstiller flyangrepene i Syria

Russland har truet med å skyte ned fly fra den USA-ledede koalisjonen mot IS, som svar på at et syrisk kampfly søndag ble skutt ned av et amerikansk fly nær byen Tabqa.

Ifølge Pentagon ble det syriske flyet skutt ned fordi det bombet mål "nær" USA-støttede SDF-opprørere i området, noe det syriske forsvaret benekter. De fastholder at flyet bombet IS-mål.

Russland, som er Assad-regimets fremste allierte, reagerte sterkt på nedskytningen og gjorde det klart at fly fra den USA-ledede koalisjonen vil bli sett på som mål dersom de beveger seg vest for elva Eufrat.

Australia tar advarselen på alvor og innstiller nå sine flyangrep i Syria, opplyser landet forsvarsledelse.

– Som et forebyggende tiltak er det australske flyvåpenets kampoperasjoner i Syria inntil videre innstilt, sier en talskvinne for.

De australske flyene fortsetter imidlertid sine angrep mot antatte IS-mål i Irak, understreker hun.

Australia deltar med seks kampfly, et overvåkingsfly og et transportfly i den USA-ledede koalisjonen mot IS. Landet bidrar også med 780 soldater og støttepersonell i koalisjonen.

