EU inviterer til budkrig om byråer 

EUs ministerråd kom tirsdag til enighet om et sett med prinsipper for prosessen rundt de to byråene, som til sammen har mer enn 1.000 ansatte.

– Et betydelig antall medlemsland har allerede vist interesse for å ha byråene hos seg. De har nå frist til slutten av juli til å komme med sine formelle bud, sier EU-minister Helena Dalli fra EUs formannskapsland Malta.

Ifølge nyhetsbyrået TT har rundt 20 land varslet at de ønsker å delta i kampen, inkludert både Danmark og Sverige.

– En endelig avgjørelse er ventet i oktober, sier Dalli.

Det er legemiddelbyrået EMA og banktilsynsmyndigheten EBA som skal flyttes. Et hovedkrav til dem som skal overta byråene, er at de må være i stand til å få alt på plass før Storbritannia går ut, slik at arbeidet i byråene forstyrres så lite som mulig.

Beslutningen tas i en hemmelig avstemning. Dermed er det ikke usannsynlig at saken vil bli avgjort gjennom en politisk hestehandel mellom EUs tungvektere.

(©NTB)