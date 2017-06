Ingen har tatt på seg ansvar for bilangrep i Paris

Det var både eksplosiver og våpen i bilen 31-åringen kjørte, og sammenstøtet på paradegaten Champs-Élysées utløste en brann. Videoopptak viser tjukk oransje røyk fra bilen. Ifølge etterforskerne mistet mannen livet i forbindelse med påkjørselen, men de kom ikke med noen detaljer om dødsårsaken.

Ifølge myndighetene var sjåføren en 31 år gammel mann som ble oppdratt i en streng islamistisk ideologi. Han har ikke noen kriminelt rulleblad, men har siden 2015 stått på en overvåkingsliste på grunn av bånd til "den radikale islamistiske bevegelsen", ifølge kilder med nær tilknytning til etterforskningen.

– Sikkerhetsstyrkene i Frankrike har nok en gang blitt utpekt som mål, sa innenriksminister Gerard Collomb, som omtaler hendelsen som et forsøk på et angrep. En Kalasjnikov-rifle, to håndvåpen, ammunisjon og en gassflaske ble funnet i bilen, opplyser politikilder til nyhetsbyrået AFP.

– Våpnene og eksplosivene kunne potensielt ha sprengt denne bilen, sier Collomb.

Faren til den antatte gjerningsmannen sier sønnen hadde et registret våpen og trente på å skyte. En kilde nær saken sier mannen hadde våpenlisens.

Ingen andre sårede

Politibilen som ble påkjørt, ledet an i en kolonne av politibiler på Champs-Élysées. Verken politifolk eller noen av dem som befant seg ved åstedet nær utstillingshallen Grand Palais ble såret.

– Folk løp i alle retninger. Noen ropte at jeg måtte komme meg bort, forteller en 51 år gammel mann som var like ved åstedet da sammenstøtet skjedde.

Føreren ble etter angrepet liggende livløs på bakken. Rett før klokka 17.30 på ettermiddagen ble det bekreftet at han var død.

Marigny-teatret, som ligger i nærheten, ble evakuert, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg ble metrostasjonen Champs-Élysées-Clémenceau stengt.

Unntakstilstand

Meldingen om politiaksjonen kom like etter klokka 16. Politiet ba folk om å holde seg unna mens politiaksjonen pågikk, og området ble sperret av.

Åstedet ligger like ved presidentpalasset der president Emmanuel Macron bor.

En journalist fra avisa Libération, som var øyenvitne til hendelsen, sier han så en eksplosjon inne i gjerningsmannens bil. Politiet trakk mannen ut, mens de brukte brannslukningsapparater for å slukke brannen, skriver BMFTV.

Hendelsen mandag skjedde to måneder etter at en politimann ble skutt og drept i hovedgata Champs-Élysées. Den gang ble det funnet en lapp ved åstedet med en hyllest til den ytterliggående islamistgruppa IS.

Frankrike har fortsatt unntakstilstand som følge av flere terrorangrep de siste årene. Innenriksminister Gérard Collomb mener mandagens angrepsforsøk viser at det er gode grunner til å opprettholde unntakstilstanden.

