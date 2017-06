Merkel åpen for Macrons reformforslag

President Emmanuel Macron har foreslått en felles finansminister og felles budsjett for de 19 landene i eurosonen. Ifølge Merkel er Tyskland åpen for begge forslagene, hvis "forholdene ligger til rette" for det.

– Vi vil selvfølgelig vurdere en felles finansminister hvis omstendighetene er de rette, med en riktig balanse mellom risiko, gjeldsansvar og makt til å diktere politikken, sa Merkel i en tale til industriledere i Berlin tirsdag.

Hun er også positiv til at eurosonen får en felles regjering for økonomiske spørsmål som kan samle seg om de beste tiltakene for å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk vekst.

– Vi vil også kunne vurdere et felles eurobudsjett, hvis det er klart at vi virkelig styrker den økonomiske strukturen og gjør fornuftige ting, sa Merkel.

(©NTB)