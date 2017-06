Paris-angriper var på ekstremistliste og hadde våpenlisens

Fransk presse spør seg nå hvordan det er mulig at mannen fikk beholde sine registrerte våpen når han siden 2015 har vært oppført på Frankrikes liste over personer som er mistenkt for å støtte ytterliggående islamisme.

En kilde med nær kjennskap til etterforskningen sier at Adam Djaziri (31) hadde ni registrerte våpen, deriblant pistoler og en Kalasjnikov-lignende rifle.

Ifølge faren drev sønnen med skytesport.

Fikk politibesøk

Lederen for Frankrikes skyteforbund, Philippe Crochard, opplyser at politiet i fjor høst besøkte Djaziris skyteklubb og stilte spørsmål om ham, noe som tyder på at de var klar over hans sterke interesse for våpen.

Ifølge Crochard hadde Djaziri hatt våpenlisens i seks år, og en etterforskningskilde sier at han søkte om fornyelse i februar.

Fransk politi gjennomsøkte mandag kveld 31-åringens bolig, hvor de skal ha funnet de våpnene. Samtidig ble Djaziris ekskone, hans far, bror og svigerinne pågrepet.

Djaziri, som omtales som radikal islamist, døde da han i høy hastighet kjørte inn i en politibil på paradegaten Champs-Élysée. Det var gassflasker og våpen i bilen, ifølge politiet. Ingen andre personer kom til skade i angrepet.

Streng oppdragelse

Ifølge myndighetene var Djaziri oppdratt i tråd med en streng islamistisk, salafistisk ideologi, og han reiste flere ganger til Tyrkia. Han hadde ikke kriminelt rulleblad.

Ingen har så langt tatt på seg ansvar for det mislykkede angrepet.

Frankrike har vært rammet av en rekke terrorangrep utført av ekstreme islamister de siste årene, og onsdag er det ventet at den franske regjeringen skal legge fram nye antiterrorlover.

Det er fortsatt unntakstilstand i landet etter at over 230 personer er blitt drept i en rekke terrorangrep de siste årene.

