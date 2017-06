Russland anklager USA for medvirkning til terror i Syria

– I Syria er denne typen luftangrep beslektet med medvirkning til terrorisme, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov til nyhetsbyrået Interfax tirsdag kveld.

Den USA-ledede koalisjonen bekreftet tidligere på dagen at et amerikansk F-15 fly skjøt ned en iranskprodusert drone av typen Shahed 120. Det skjedde natt til tirsdag nordøst for al-Tanf-basen, der også norske soldater skal være stasjonert.

Den store militærbasen ligger nær grensa til Jordan. Soldater fra flere land i den USA-ledede koalisjonen har i området blant annet drevet med opplæring av syriske opprørere i håp om at de skal bekjempe IS nord i Syria.

– Dronen fremviste fiendtlige hensikter og beveget seg mot koalisjonsstyrkene, heter det fra koalisjonen.

Protester

Også 8. juni ødela et amerikansk kampfly en drone som fløy i nærheten av USA-støttede lokale styrker. Amerikanske styrker har flere ganger siden mai bombet regimevennlige styrker i Syria, til store protester fra Russland og regjeringen i Damaskus.

Det er ved Tanf-basen at også norske soldater ifølge lokale kilder har operert siden mai, men Forsvarsdepartementet vil ikke kommentere denne opplysningen.

Russisk trussel

Russland har truet med å skyte ned fly fra den USA-ledede koalisjonen mot IS, som svar på at et syrisk kampfly søndag ble skutt ned av et amerikansk fly nær byen Tabqa, som ligger nord i Syria.

Det førte til at Australia har innstilt sine flyangrep mot antatte IS-mål, i frykt for å provosere Russland.

Ifølge Pentagon ble det syriske flyet skutt ned fordi det bombet mål "nær" USA-støttede SDF-opprørere i området, noe det syriske forsvaret benekter. De fastholder at flyet bombet IS-mål.

Al-Tanf ligger helt sør i Syria, på en viktig motorvei mellom Damaskus og Bagdad. Den siste tiden har området hatt en økt tilstrømming av Iran-støttede styrker som kjemper for president Bashar al-Assad.

(©NTB)