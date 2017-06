IS-tro islamister har stormet skole på Filippinene og tatt elever som gisler

Islamistene stormet byen Pigcawayan og okkuperte en skole onsdag, opplyser en politimann, ifølge Reuters. Byen ligger på øya Mindanao sør på Filippinene der det de siste fem ukene har pågått kamper mellom sikkerhetsstyrker og militante islamister.

Medlemmer av Bangsamoro islamistiske frihetskjempere (BIFF) er i kamp med militæret, sier den lokale politisjefen Realan Mamon.

Pigcawayan ligger 190 kilometer sør for Marawi. BIFF-medlemmer og andre grupper som sverger troskap til ekstremistgruppen IS, har forskanset seg der og kjempet mot politi og soldater i over en måned.