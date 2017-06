Irakisk offiser: IS har sprengt historisk moské i Mosul

Den gamle Al-Nuri-moskeen var berømt for sin skjeve minaret. Moskeen har vært et svært viktig symbolsk mål for de irakiske regjeringsstyrkene som er i ferd med å gjenerobre Mosul.

– Styrkene våre rykket fram mot sine mål dypt inne i gamlebyen. Da de var 50 meter unna Al-Nuri-moskeen, begikk Daesh nok en historisk forbrytelse, sier generalløytnant Abdulamir Yarallah.

Regjeringsstyrkenes framrykking og ødeleggelsen av moskeen skjedde onsdag.

IS mener imidlertid at det ikke var de som ødela moskeen. På det IS-tilknyttede nettstedet Amaq hevdes det at den ble truffet av et amerikansk luftangrep.

De irakiske regjeringsstyrkene i Mosul støttes av allierte militsgrupper og amerikanskledede luftstyrker.

Det var i Al-Nuri-moskeen at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi kunngjorde opprettelsen av et såkalt kalifat i store deler av Irak og Syria sommeren 2014. Samtidig skiftet den ytterliggående opprørsgruppen hans navn til Den islamske staten (IS).

(©NTB)