May beklager håndteringen av brannkatastrofen i London

– Det mislyktes staten, både på lokalt og nasjonalt nivå, å hjelpe folk da de trengte det som mest. Som statsminister beklager jeg den svikten, sa May i Parlamentet onsdag.

May fikk kraftig kritikk da hun ikke møtte overlevende under sitt første besøk ved ruinene av den kommunale blokka Grenfell Tower.

Overlevende har også kritisert myndighetene for manglende koordinering av innsatsen i etterkant av brannen.

– Støtten på bakken til familiene i de første timene var ikke god nok, medga statsministeren i sin tale etter den offisielle åpningen av Parlamentet.

Den voldsomme brannen i den 24 etasjer høye kommunale blokka brøt ut natt til 14. juni i Storbritannias rikeste bydel, Kensington and Chelsea. Først tre dager senere var flammene slukket.

Regjeringen kunngjorde onsdag at 68 leiligheter er blitt kjøpt opp for å huse flere av de overlevende i et dyrt boligprosjekt i fasjonable Kensington High Street.

Beboerne i Grenfell Tower hadde fryktet at de skulle bli bosatt utenfor sitt nærområde etter å ha mistet hjemmene sine i brannen. Myndighetene lover nå at det ikke blir tilfelle.

– Beboerne i Grenfell Tower har vært gjennom noe av det mest opprivende og traumatiske man kan forestille seg, og det er vår plikt å støtte dem, sier kommunalminister Sajid Javid.

