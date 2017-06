Politiet: Bevis for at Temer mottok bestikkelser

Temer beskyldes for å ha mottatt bestikkelser for å hjelpe bedrifter. Dersom det blir en korrupsjonssak mot ham, kan han bli suspendert fra presidentembetet i påvente av en rettssak.

Den brasilianske presidenten etterforskes som følge av et vitnemål fra forretningsmannen Joesely Batista, som har inngått en avtale med påtalemyndigheten. Han har saker om både bestikkelser og innsidehandel mot seg. Batista har koblet Temer til en bestikkelse som skulle stoppe munnen på den tidligere lederen for Brasils nasjonalforsamling, Eduardo Cunha. Han sitter for tiden i fengsel, dømt for nettopp korrupsjon.

Temer avviser å ha gjort noe galt og sier han ikke kommer til å trekke seg.

Dersom påtalemyndigheten og politiet anbefaler at presidenten suspenderes, er det senatet som avgjør hans videre skjebne og bestemmer om han skal etterforskes av høyesterett. Det er bare landets øverste domstol som kan etterforske presidenten. Dersom to tredeler av senatet anbefaler at det settes i gang en slik sak, blir Temer suspendert.

Den hardt pressede Temer er lang fra den eneste toppolitikeren i brasil som har – eller beskyldes for å ha – svin på skogen. Han kom selv til makten etter at forgjengeren Dilma Rousseff ble avsatt i en riksrettssak. Hun var anklaget for å ha trikset med statsfinansene i forbindelse med valgkampen i 2014 for å dekke over regjeringens budsjettproblemer. Temer var hennes visepresidentkandidat i det valget og rykket opp da Rousseff måtte gå.

