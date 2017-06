Republikansk seier i Georgia og South Carolina

Handel betegnet de første resultatene fra Georgia som "utrolig oppmuntrende", og ved 22-tiden tirsdag kveld ble det klart at hun vinner det jevne valget i delstatens sjette distrikt.

Det har vært mye oppmerksomhet om plassen hun kjemper om i Representantenes hus. Demokratene sto lenge sterkt i sørstatene, men et skifte inntraff på 1960- og -70-tallet. Siden 1979 har plassen fra det sjette distriktet gått til en republikaner.

Demokraten Jon Ossoff hadde håpet på et resultatet som kunne sende noen sjokkbølger inn i Washington før neste års mellomvalg. Mange ser på valget i tirsdagens valg som en slags generalprøve før det langt mer omfattende valget til neste år. Det er også mange som har håpet og trodd at det relativt unge politiske stjerneskuddet – Ossoff er 30 år gammel – kunne endre fastlåste posisjoner og forskyve balansen, men det ser altså ikke ut til at den drømmen går i oppfyllelse.

Også i South Carolina var det valg tirsdag. Der ble republikaneren Ralph Norman valgt til å overta plassen som står ledig etter partifelle Mark Mulvaney i Representantenes hus.

(©NTB)